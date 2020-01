Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Üblicherweise gibt es an den Finanzmärkten keine Garantie, so das Asset Management Team der Steubing AG.So sei es auch 2019 gewesen, als die angekündigten Zinserhöhungen, die natürlich schon überall eingepreist worden seien, dann doch nicht gekommen seien. Die Zinssenkungen der USA hätten auf den internationalen (und damit letztendlich auch auf den deutschen) Anleihemarkt drastischere Auswirkungen als die Zinsentscheidungen der EZB. Was bleibe den Investoren, die Anleihen als Anlageklasse in ihrem Portfolio haben müssten, für Möglichkeiten Rendite zu erwirtschaften? ...

