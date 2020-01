Berlin (ots) - Nach Informationen des rbb legen sie ihre Ämter zum 31.12. dieses Jahres nieder. Die Suche nach Nachfolgern hat begonnen.Der ehemalige Tänzer Öhman hatte die Intendanz des Staatsballetts seit August 2018 inne. Die Choreografin Sasha Waltz stieß im Sommer 2019 als Ko-Intendantin dazu.Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte die beiden Künstler 2016 zusammen mit seinem damaligen Kulturstaatssekretär Tim Renner berufen. Die Nominierung von Waltz und Öhman sorgte seither immer wieder für Streit in Künstlerkreisen. Waltz sei als Vertreterin des modernen Tanztheaters für klassisches Ballett ungeeignet, so die Überzeugung der Tänzer.Öhman war Ballettchef am Königlichen Opernhaus von Stockholm, bevor er nach Berlin wechselte.Das Modell der Ko-Intendanz sah eine geteilte Verantwortlichkeit mit unterschiedlichen Kompetenzen vor.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4498896