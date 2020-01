Die Aktienmärkte bleiben eine Herausforderung für die Anleger. Immer wieder kommt es durch die geopolitische Großwetterlage zu Turbulenzen. Unter dem Strich sind die Bullen aber weiterhin klar am Drücker. Der Jahreswechsel hat einige Veränderungen in unserer Empfehlungsliste gebracht. Die Performance der Investments ist aber auf dem hohen Niveau geblieben, das Sie von uns gewohnt sind. 50 Einträge zählen wir aktuell bei den laufenden Empfehlungen. 40 davon liegen im Plus, was einer außergewöhnlich hohen Trefferquote von 80 Prozent entspricht. Ein kleiner Streifzug durch unser Portfolio…

Die dreifache 200

Auf dem Siegertreppchen finden sich Adidas (+270 Prozent), Microsoft (+207 Prozent) und Amazon (+205 Prozent) ein. Alle drei Unternehmen sind schon etwas länger dabei, konnten aber gerade im vergangenen Jahr in Sachen Performance noch einmal deutlich zulegen.

Dass es oft auch sehr schnell gehen kann, zeigt das Beispiel von Vow (ehemals Scanship). Anfang Oktober 2019 haben wir bei der Aktie zum Einstieg geraten. Zum Jahreswechsel hatte sich der Kurs bereits verdoppelt. Aktuell stehen 111 Prozent zu Buche. Für die Leser, die der Kaufempfehlung gefolgt sind, heißt es jetzt nur noch: Depotanblick genießen und gelegentlich den Stopkurs nachziehen. Dieser liegt bei 2,88 Euro.

Schnelles Geld konnten unsere Abonnenten auch mit Alibaba (15 Prozent in 5 Wochen), Reply (50 Prozent in 4 Monaten) oder Encavis (40 Prozent in 4 Monaten) verdienen.Wir legen Wert darauf, mit unseren Empfehlungen eine möglichst große Bandbreite an Anlegerinteressen zu bedienen. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt ein Blick auf die geschlossenen Positionen. Unsere beiden letzten Verkäufe waren eine Long-Spekulation auf Kaffee, die uns knapp 13 Prozent Rendite eingebracht hat. Ebenfalls im Rohstoff-Sektor angesiedelt war unser Knock-Out-Call auf Gold. Hier sind wir mit einem Gewinn von 27 Prozent von Bord gegangen. Unser Ansatz lautet: Ob kurzfristig oder langfristig, defensiv oder spekulativ - das ganze Spektrum muss ausgeschöpft werden. Wer den schnellen Euro sucht soll bei uns ebenso fündig werden wie der Anleger, der sein Geld mit Blick auf die Altersvorsorge investiert.

Untrennbar vereint: Licht & Schatten

Klingt alles so positiv? Zu schön, um wahr zu sein? Ist es auch. Aber natürlich sind auch wir keine Hellseher und nicht jede Empfehlung läuft in die von uns erwartete Richtung. HolidayCheck ist so ein Beispiel. Aber auch eine Continental kommt einfach nicht in die Gänge. Das gehört dazu und deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihr Portfolio breit aufstellen, keine Klumpenrisiken aufbauen und unseren Hinweisen mit Blick auf Stop-Loss-Strategie und Nachkäufe folgen. Damit ist das Risiko begrenzt und Sie können ruhig schlafen.

Für den Fall, dass dennoch Unzufriedenheit aufkommt oder Erklärungsbedarf besteht: Persönliche Betreuung gehört bei uns zum Service. Soweit es das Bafin zulässt, helfen wir gern bei individuellen Fragen. Kontaktierten Sie uns gerne per eMail, wir lassen schnellstmöglich von uns hören.

