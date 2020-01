FOREX Aktuell keine bedeutenden Wirtschaftsdaten. Der Devisenmarkt wird gerade eher von einer steigenden Risikobereitschaft der Anleger angetrieben. Bereits zur Markteröffnung in Asien am Mittwoch stellte sich eine gewisse bullische Grundstimmung ein. Diese reicht dann bis nach Europa - der DAX ... The post Marktkommentar 22 Januar 2020 appeared first on ActivTrades.

Den vollständigen Artikel lesen ...