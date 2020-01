Köln (www.fondscheck.de) - AXA Investment Managers (AXA IM) hat den AXA WF Framlington All China Evolving Trends Fund (ISIN LU1955178436/ WKN A2PE4F) aufgelegt, so AXA Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds ermöglicht Anlegern den Zugang zum wachsenden Investmentmarkt für chinesische Aktien, die sowohl in China als auch im Ausland notiert sind. ...

