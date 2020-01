NFON AG gewinnt großes EntwicklungsteamDGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Vereinbarung NFON AG gewinnt großes Entwicklungsteam22.01.2020 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsNFON AG gewinnt großes Entwicklungsteam- Acht zusätzliche Entwicklungs-Spezialisten verstärken NFON ab sofort- Neuer Entwicklungsstandort in Mannheim- NFON kontra ArbeitsmarktMünchen, 22. Januar 2020 - Die NFON AG, der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter, gewinnt mit der Übernahme aller Mitarbeiter der Onwerk GmbH aus Mannheim auf Anhieb acht hochqualifizierte Entwickler und Softwarearchitekten. Über einen Asset Deal, der zum 1. April 2020 rechtswirksam wird, baut NFON die eigenen F&E-Kapazitäten mit einem Full-Stack Entwicklungsteam in den Bereichen Mobile, Web-Front und -Backend sowie Client/Server aus. Die beiden Gründer und bisherigen Geschäftsführer der Onwerk GmbH, Marc Brauel und Jens Doose, bleiben an Bord und werden die Weiterentwicklung des Produktportfolios der NFON AG aktiv mit vorantreiben. Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer der NFON AG: "In einem sehr umkämpften Arbeitsmarktumfeld ist es uns gelungen, unsere Entwicklermannschaft mit einem bereits eingespielten Team zu verstärken. Die Kollegen von Onwerk bringen jahrelange Erfahrung in der technologieübergreifenden Softwareentwicklung mit und werden für weitere Impulse sorgen. Damit starten wir gut in das neue Jahr und haben einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Nummer 1 für Cloud-Telefonie in Europa getan." Mit Standorten in München, Mainz, Berlin und Mannheim verfügt die NFON AG damit nun über insgesamt vier Forschungs- und Entwicklungszentren in Deutschland.Perspektivischer Ausbau in MannheimDas 2001 gegründete Unternehmen, die jetzige Onwerk GmbH, hat sich als regional stark verwurzelte Softwareagentur mit einem leistungsfähigen Team etabliert. Onwerk verfügt über ein exzellentes Netzwerk und enge Kontakte zu Hochschulen in der Region Rhein-Main/Rhein-Neckar. Der Entwicklungsstandort in Mannheim bietet daher weiteres Potenzial das NFON-Team zu stärken und soll perspektivisch ausgebaut werden. Die Transaktion bietet zudem Synergieeffekte durch die Eingliederung von Onwerk in die NFON-Gruppe mit ihren bestehenden organisatorischen Ressourcen. Marc Brauel und Jens Doose sind von NFON überzeugt: "Wir kennen NFON und das Produktportfolio sehr gut. Die Entscheidung zum Zusammenschluss war auch von uns getrieben und sehr bewusst - es gilt die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im spannenden Markt der Cloud-Telefonie in künftige Produkte umzusetzen." Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.NFON kontra ArbeitsmarktDer nationale Fachkräftemangel bei Softwarearchitekten und -entwicklern ist laut Hans Szymanski, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer der NFON AG von besonderer Bedeutung: "Wir erschließen neue Wege, um Spezialisten zu NFON zu holen. Die gesamte Digitalbranche befindet sich auf deutlichem Wachstumskurs und wir stehen erst am Anfang. Onwerk ist für die NFON-Gruppe ein großer Gewinn." Laut der aktuellen Digitalstrategie 2025* des Branchenverbands Bitkom wird die Zahl der Beschäftigten in den Bereichen IT-Produkte, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik im Jahr 2020 alleine in Deutschland um 39.000 Jobs wachsen.*https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Erstmals-12-Millionen-Jobs-Bitkom-BrancheKontakt Investor RelationsNFON AG Sabina Prüser Head of Investor Relations +49 89 45300 134 sabina.prueser@nfon.comMedienkontakteNFON AG Thorsten Wehner Vice President Public Relations +49 89 45300 121 thorsten.wehner@nfon.comÜber die NFON AGDie NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 30.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation. https://corporate.nfon.com/de/Press-KitHans Szymanski, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer, NFON AG; Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer, NFON AG Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an U.S. Personen bestimmt.22.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 22.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.