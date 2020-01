Schon über Nacht mit steigenden Terminkontrakten auf die Indizes an der Wall Street und einer Trendwende am Aktienmarkt in Hongkong erreichte der Deutsche Aktienindex auf den außerbörslichen Handelsplattformen ein neues Allzeithoch. Nach der Bestätigung im laufenden Handel kurz nach dem Start bröckeln die Kurse zwar leicht wieder ab, aber mit dem neuen Rekord wurde aus technischer Sicht ein Verkaufssignal aus einer Top-Bildung erst einmal abgewendet. Die Börsen-Ampeln stehen damit alle auf grün. ...

