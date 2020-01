Die Konjunkturschwäche in der Euro-Zone bremst die Nachfrage der Unternehmen nach Krediten. Im vierten Quartal 2019 fragten Firmen bei Banken im Währungsraum erstmals seit sechs Jahren weniger Darlehen nach, teilte die EZB mit. In Österreich erwarten die Banken aktuell im ersten Quartal 2020 insbesondere bei Ausleihungen an Großunternehmen weniger Nachfrage.Die Europäische Zentralbank veröffentlichte ...

