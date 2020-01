NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 425 auf 410 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe gedacht, dass preisbedingte Kundenabwanderungen im vierten Quartal stärker abgeflaut seien, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Streamingkonzerns auf das erste Quartal könnte sich als konservativ herausstellen./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 00:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 01:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US64110L1061

