Für die Android-App von Whatsapp steht ab sofort der Dark Mode bereit. Zur Nutzung des Dunkelmodus benötigt ihr derzeit noch die Beta-Version - so aktiviert ihr die neue Funktion. Gerüchte zum Dark Mode für Whatsapp reichen bis 2018 zurück. Beinahe zwei Jahre später ist es jetzt soweit: Für die Android-App des beliebten Messengers steht der Dunkelmodus in der Beta-Version zur Nutzung bereit. Whatsapp-Dark-Mode - so sieht er aus Monate nachdem Google mit Android 10 einen systemweiten Dark Mode eingeführt hat, ist nun auch Whatsapp soweit, seinen Dunkelmodus zu liefern. ...

