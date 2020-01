Die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003), einer unserer SDAX-Favoriten, gerät in den Fokus von Shortsellern - Warum? Eigentlich ist Encavis in der besten aller Welten - Zukunftsmarkt, der hohe Wachstumsraten mit hohen Renditechancen aufweist, Grenzen des Wachstums (noch) nicht in Sicht. Steigende Umsätze mit einem neuen Aktionär, der langfristig orientiert Geld für weitere Expansion "geliefert" hat, Zukauf eines dänischen Windportfolios mit "passenden" Renditeziffern und eine Pipeline voller Projekte/investitionsziele. Und jetzt positioniern sich im Januar verstärkt Shortseller in der Aktie: Citadel ...

