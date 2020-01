Hannover (www.anleihencheck.de) - Die hier betrachtete Handelswoche eröffnete am vergangenen Mittwoch die Rentenbank mit einem Tap, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Dieser habe EUR 400 Mio. in einer 2029er Laufzeit umfasst und sei bei ms -10 Bp gepreist worden. Über das Orderbuch sei nichts bekannt geworden. ...

