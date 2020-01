Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Börse jubelt. Zumindest die Wallstreet lässt bisher noch keine Schwäche erkennen. Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat sich vorerst entschärft. Und schon lassen die Anleger ihrem Optimismus wieder freien Lauf, so Frank Fischer, CEO & CIO bei der Shareholder Value Management AG. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...