LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Bei den Strategieplänen der großen europäischen Fluggesellschaften weise die Lufthansa die größten Ambitionen, aber auch die höchsten Risiken auf, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Historisch betrachtet habe die Linie viel versprochen, aber nicht ganz so viel gehalten./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

