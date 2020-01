LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,40 auf 10,30 Euro angehoben aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Sollten die europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften Air France-KLM, IAG und Lufthansa ihre teils ambitionierten Strategiepläne vollständig realisieren, wären die Aktien günstig bewertet, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei den Ergebnissen der Fluggesellschaft könnte sich in Zukunft Volatilität in beide Richtungen einstellen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000031122

