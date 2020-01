K+S AG (ISIN: DE000KSAG888) Verlierer im MDAX 2019, Windowdressing bleibt auch aus und jetzt kommt die Bank of America noch mit einem Kursziel von 4,30 EUR: MINUS 6,92 % und unter 10,00 EUR ist das heuitige Zwischenergebnis (13:40 Uhr). Die Neuaufnahme des Coverage der K+S-Aktie bei der Bank of America bringt eine böse Überraschung: Underperform und Kursziel fast 60% unter aktuellem Kursniveau. Weshalb? Hohe Schulden wegen der Investitionen in eine neue Mine in Kanada und deshalb möglicherweise notwendige Kapitalerhöhung. diese Gerüchte sind nicht neu, aber eigentlich geht man von einem Teil-Verkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...