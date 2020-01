Achensee (ots) - Kopfüber in den Achensee gesprungen sind schon viele, aber einen "Head Over"- Sprung aus 7100 Metern Höhe gab's noch nie.Gleitschirmspringer Mike Küng sorgte mit seinem Unterfangen am Dienstag den 21. Jänner 2020 sprichwörtlich für großes Aufsehen. Und nicht zuletzt für einen neuen Weltrekord.Er ist ein Mann der Extreme: Mike Küng hat mit seinen Gleitschirm-Sprüngen schon vielfach für Furore gesorgt. Dennoch war das, was er diese Woche hoch über dem Achensee gewagt hat, eine Sensation und gleichzeitig ein Weltrekord: Einen "Head Over-Sprung" aus einem Heißluftballon aus 7100 Metern gab es bislang weltweit noch nie. Den Medien verriet Küng sofort nach seiner Landung: "Ich bin überglücklich, dass mir dieser Head Over auf Anhieb gelungen ist. Die Bedingungen waren traumhaft, wir hatten wolkenlosen Himmel und optimale Fernsicht. Ich möchte dem ganzen Team, dem Ballonfahrer, den Gleitschirm-Kollegen aber auch den Gastgebern hier am Achensee ganz herzlich danken, ohne sie wäre dieser Weltrekord nicht möglich gewesen."Der Weltrekord - bei klirrender Kälte erzieltIm Detail vollzog sich der Weltrekord wie folgt: Am Dienstag, den 21. Jänner 2020 um exakt 8:23 Uhr startete der Heißluftballon "Achensee" mit Extremgleitschirmspringer Mike Küng an Bord vom Parkplatz der Hochalmlifte Christlum in Achenkirch am Achensee. Bei klirrender Kälte (- 18 Grad am Boden) stieg der Ballon in eine Höhe von ca. 7.100 Metern. Die Temperatur in Absprunghöhe lag bei minus 25 Grad. Bereits im ersten Versuch gelang Küng der geplante Head Over-Sprung mit seinem Gleitschirm. Diese Höchstleistung markiert nunmehr einen neuen Weltrekord! Gelandet ist Küng schlussendlich in der Nähe der bayerischen Stadt Bad Tölz.Die Location - Tirols größter See mit vielen OptionenVom Langlaufen bis zum Surfen, vom alpinen Skilauf bis zum Tauchsport: Tirols größter See bietet sommers wie winters Gelegenheit zur sportlichen Betätigung. Darüber hinaus werden am "Meer der Tiroler" aber auch spektakuläre Sportarten wie Gleitschirmfliegen, Ballonfahren oder etwa Apnoetauchen praktiziert. "Immer wieder sorgen Sportlerinnen und Sportler für Höchstleistungen und Rekorde am Achensee. Wir freuen uns mit Mike Küng über den heute vollführten Weltrekord und gratulieren ihm und seinem Team von ganzem Herzen", freut sich Martin Tschoner, Geschäftsführer von Achensee Tourismus.Download und Einbindungsdetails Video (https://www.apa-ots-video.at/video/f16a971d45c74aefaa971d45c76aef0d)Kontakt:Mag. Maria WirtenbergerAchensee TourismusAchenseestraße 636212 Maurach am Achenseet: +43 595300-22m: +43 676 844 255 302www.achensee.commaria.wirtenberger@achensee.comOriginal-Content von: Achensee Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006043/100840362