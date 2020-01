VST BUILDING TECHNOLOGIES mit erfolgreicher Expansion - erstes Projekt in Dänemark gestartet

- Auftrag für Lieferung von rund 6.000 m² VST-Wänden- VST-Baukomponenten für Sanierungsprojekt in Kopenhagen, Umbau von Büroobjekten in ein Hotel mit 270 Zimmern und 375 Studentenwohnungen- Projekt mit Volumen von 1,1 Mio. Euro wird vollständig in H1 2020 ertragswirksam- Potenziale in Dänemark durch energieeffizientes Bauen erwartet

Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST") hat einen ersten Auftrag aus Dänemark erhalten und schreitet so mit der Erschließung neuer Absatzregionen in Ergänzung zu den Kernmärkten Deutschland, Schweden und Österreich erfolgreich voran. Für ein Sanierungsprojekt im Wohnimmobilienbereich in Kopenhagen wurden nun vom dänischen Bauunternehmen Tscherning Betong A/S insgesamt rund 6.000 Quadratmeter VST-Wände geordert und VST mit Montageleistungen beauftragt. Das Projekt hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...