Mit einer Reform soll illegales Online-Glücksspiel künftig erlaubt, reglementiert und dadurch dem Schwarzmarkt ein Riegel vorgeschoben werden. Die Bundesländer haben sich auf eine Reform des deutschen Glücksspiel-Staatsvertrags geeinigt. Demnach sollen bislang illegale Online-Glücksspielangebote wie Casinos, Poker und Automatenspiele künftig legalisiert und reglementiert werden. Im Juli 2021 soll der neue Glücksspiel-Staatsvertrag voraussichtlich in Kraft treten. Glücksspielmarkt in Schieflage In den vergangenen Jahren ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...