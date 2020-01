HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler von 49 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der neue Konzernchef verschrecke mit der abermaligen Gewinnwarnung die Anleger, jedoch habe er das Unternehmen schon in schlechtem Zustand übernommen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erwartet, dass das im November aufgelegte Sparprogramm bald ausgeweitet wird./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 10:09 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 10:12 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

DAIMLER-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de