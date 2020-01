Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Suche nach Möglichkeiten, die Wettbewerbsfähigkeit und den Export indonesischer Möbel zu steigernAls Dachorganisation für Akteure aus der indonesischen Möbelindustrie führt der HIMKI, der Verband der indonesischen Möbel- und Handwerksbranche, regelmäßig Veranstaltungen durch, um das Wachstum in der Branche auf lokaler wie auf internationaler Ebene zu fördern. Eines der jährlich stattfindenden Veranstaltungen des HIMKI ist die indonesische Internationale Möbelmesse (Indonesia International Furniture Expo, IFEX), die es schon in der Vergangenheit erfolgreich geschafft hat, indonesische Qualitätsmöbel einem internationalen Publikum vorzustellen und zu bewerben. Der HIMKI und Dyandra Promosindo werden vom 12.-15. März 2020 auf dem Gelände der Jakarta International Expo die für Indonesien und die gesamte Region größte Business-to-Business- (B2B-)Möbelmesse veranstalten.Die Möbelindustrie gilt immer noch als eine der wichtigsten Stützen für das Wirtschaftswachstum in Indonesien. Die Branche beschäftigt ein riesiges Heer von Arbeitskräften, deren Zahl im Laufe der Zeit weiter ansteigt. Die vom indonesischen Ministerium für Industrie veröffentlichten Daten zeigen einen Anstieg beim Volumen der Möbelexporte. So konnte im letzten Jahr für die indonesischen Möbelexporte ein Wert von1,69 Milliarden US-Dollar verzeichnet werden. Die Branche erlebt derzeit ein jährliches Wachstum von durchschnittlich 4 Prozent.Und die indonesische Möbelindustrie wird voraussichtlich weiter wachsen, zumal das Land über eine Reihe von günstigen Voraussetzungen, wie ein großes Angebot an Arbeitskräften und reichlich vorhandene Rohstoffe, verfügt. Aktuell umfasst die Waldfläche in Indonesien rund 120 Millionen Hektar, von denen 12 Millionen Hektar als Nutzwald ausgewiesen sind. Indonesien ist außerdem einer der weltweit größten Produzenten von Rattan-Produkten, wobei die Branche bei der Fertigung auf 312 Arten von Rattan zurückgreifen kann."Die indonesische Möbelindustrie muss ständig Innovationen beim Design, bei der Technologie, der Vermarktungsstrategie und beim Kundenservice entwickeln, damit ein hohes Niveau bei der Kundenzufriedenheit gewährleistet werden kann", sagte Soenoto, Vorstandsvorsitzender des HIMKI. Die indonesischen Möbelexporte rangieren derzeit noch hinter den vietnamesischen, die aktuell auf dem 7. Platz liegen. Beherrscht wir der globale Exportmarkt für Möbel von China, gefolgt von Deutschland, Italien, Polen und den Vereinigten Staaten.Die Chance für mehr ExporteDie IFEX hat es geschafft, Tausende von Einkäufern und Besuchern anzulocken, und bietet den lokalen Akteuren aus der Industrie eine einzigartige Gelegenheit, ihre besten Produkte diesem internationalen Publikum vorzustellen. Im letzten Jahr konnte die IFEX 12 Tausend Besucher anziehen und ein Ergebnis bei den vor Ort abgeschlossenen Geschäften in Höhe von 370 Millionen US-Dollar verzeichnen.Die IFEX 2020 verfolgt unter anderem das Ziel, vom US-Markt zu profitieren, von dem sich China, aufgrund des Handelskriegs zwischen diesen beiden Ländern, zurückzieht. Neben Europa sind die USA einer der wichtigsten Zielländer für den Export von indonesischen Möbeln. Der HIMKI ermutigt die Akteure der inländischen Industrie, nach einem richtigen Ansatz zu suchen, mit dem der zuvor von chinesischen Produkten beherrschte US-Markt erobert werden kann.Pressekontakt:Maulana JaelaniDyandra Promosindo+62-85840030371press@ifexindonesia.comOriginal-Content von: PT. Dyandra Promosindo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140562/4499391