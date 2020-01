Heute im Fokus: K+S-Aktie Aktionäre von K+S benötigen derzeit starke Nerven. Heute kracht ihr Investment nach einem pessimistischen Analystenkommentar der Bank of America (Bofa) um rund 8% in den Keller auf ein neues 10-Jahres-Tief. Dabei hat die K+S-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten 43,1% an Wert verloren (Sechs-Monats-Performance: -38,4%) und notiert aktuell bei 9,75...

