Das baden-württembergische Umweltministerium führt das im Jahr 2018 gestartete Förderprogramm "Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen" (INPUT) fort. Um den Aufbau von Ladesäulen für E-Fahrzeuge in Parkhäusern, auf Parkplätzen und in Tiefgaragen weiter voranzutreiben. Hierfür stellt das Bundesland in den Jahren 2020 und 2021 noch einmal insgesamt 7,85 Millionen Euro bereit. Anträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...