NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Nach vorbörslichen Kursgewinnen von mehr als zwei Prozent ist am Mittwoch im Handel mit Netflix-Aktien wieder Ernüchterung eingekehrt. Die Papiere des Anbieters von Online-Streaming lagen zuletzt im vorbörslichen Handel nur noch mit 0,26 Prozent auf 339 US-Dollar im Plus. Das Unternehmen hatte am Vorabend Zahlen für das Schlussquartal 2019 veröffentlicht.



"Alles steigt: Kundenzahl, Umsatz - aber auch der Wettbewerb und die Verschuldung" lautete das Fazit des Analysten Ingo Wermann von der DZ Bank. Unter dem Strich sei das Zahlenwerk gemischt ausgefallen. Außerhalb des Heimatmarktes hätten sich die Geschäfte sehr gut entwickelt, vor allem Dank erfolgreicher lokaler Eigenproduktionen.



In den USA hingegen habe das vierte Quartal bereits einen Vorgeschmack auf einen intensiveren Wettbewerb gegeben. "Hier spiegelt sich der Eintritt von Konkurrenten wie Walt Disney und Apple wider", sagte der Experte. Preiserhöhungen und ein härterer Kampf um die Freizeit und die US-Dollar der Nutzer hätten in einer höheren Kündigungsquote resultiert./bek/zb







