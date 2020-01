FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Morphosys von 110 auf 130 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Markt sei darüber enttäuscht gewesen, dass das Pharmaunternehmen in den USA keinen größeren Kooperationspartner gefunden habe, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotzdem ist der Experte mittelfristig optimistisch./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 08:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 09:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

