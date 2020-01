Mainz (ots) -Donnerstag, 23. Januar 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenHilfe für Menschen mit Behinderung - Reform desBundesteilhabegesetzesFotografien gegen das Vergessen - Ein Holocaust-GedenkprojektMexikanischer Bohneneintopf - Leckeres Rezept von Chefkoch RoßmeierGast: Rick Kavanian, SchauspielerDonnerstag, 23. Januar 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteMarxloh: Clans, Kriminalität, Drogen? - Der Stadtteil ist besser alssein RufExpedition Deutschland: Ronnenberg - Ein Salzberg wird zur grünenOaseDer Traum vom Auswandern - Ein Hotel auf den BahamasDonnertag, 23. Januar 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldParty im Taxi - In Kürsats Taxi darf gefeiert werdenDonnerstag, 23. Januar 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissHarvey Weinstein vor Gericht - Prozessbeginn in New YorkMode von Jean Paul Gaultier - Haute Couture in ParisDonnerstag, 23. Januar 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Grüne Wirtschaft, rote Zahlen - Klima gerettet, Jobs weg?Gäste:Peter Altmaier, CDU, BundeswirtschaftsministerCarla Reemtsma, "Fridays for Future"Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin BDEWArndt Günter Kirchhoff, Präsident "unternehmer nrw"Frank Schätzing, Bestsellerautor, u. a. "Der Schwarm"Die Weltwirtschaft will sich in Davos auf mehr Nachhaltigkeiteinschwören. Doch dass Profit und Klimarettung nicht immerzusammengehen, hat Siemens gerade gezeigt. Wie ernst kann man dieBekenntnisse zum Klimaschutz also nehmen? Was sind die Versprechender Industrie wert? Sollen deutsche Unternehmen künftig Moral stattMaschinen exportieren?Auch die Bundesregierung schaltet zum Ausstieg aus der Kohle ersteinmal ein neues Kohlekraftwerk ein. Sind das notwendige Kompromissefür den Erhalt von Jobs und Wohlstand, oder wird beim Klimaschutzauch in Zukunft mehr geredet als gehandelt?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4499552