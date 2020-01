Nutzfahrzeugbauer Scania bereitet sich auf die Serienfertigung von Getriebegehäusen für elektrische Antriebsstränge vor. In diesem Jahr soll die Produktion größerer Stückzahlen erfolgen. Der Produktionsstandort in der schwedischen Stadt Södertälje steht kurz vor Beginn der Serienfertigung für Getriebegehäuse für batterieelektrische Antriebsstränge. Derzeit würden pro Woche drei Prototypen des Gehäuses angefertigt, so Scania in einer Mitteilung. Die Herstellung der Einheiten soll in diesem Jahr anlaufen. ...

