Renault Trucks beginnt in diesem Monat in seinem Werk in Blainville-sur-Orne in der Normandie mit der Serienproduktion der Elektro-Modelle D Z.E. und D Wide Z.E. Für die Montage der E-Verteil-Lkw wurde das Werk erweitert. Die Fahrzeuge selbst hatte der Hersteller, der von Renault Pkw unabhängig ist, bereits im Juni 2018 vorgestellt. Das Werk Blainville-sur-Orne ist auf mittelschwere Verteil-Lkw spezialisiert ...

