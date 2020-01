Montreal und München (ots/PRNewswire) - - Dialogue Technologies Inc., der führende kanadische Anbieter für Telemedizin, Gesundheit und Wohlbefinden, gab heute die Übernahme des deutschen Anbieters für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ARGUMED Consulting Group GmbH bekannt. Die Übernahme markiert einen Meilenstein in der Erweiterung von Dialogue's Produktangebot und zeigt das Expansionspotential im europäischen Markt auf.Seit 2016 konzentriert sich Dialogue darauf, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Arbeitnehmern zu steigern, damit diese ihr Potential voll ausschöpfen können. Durch die Übernahme von ARGUMED kann Dialogue diese Mission aus einer weiteren Perspektive verfolgen und über Dialogue's Technologieplattform dazu beitragen, dass Millionen europäische Arbeitnehmer vor vermeidbaren Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz geschützt werden.ARGUMED bietet das gesamte Spektrum an Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für sämtliche Kunden und Branchen in ganz Deutschland an. Maßgeblicher Eckpfeiler der Expansionsstrategie von ARGUMED ist die Digitalisierung des Angebotsportfolios; insbesondere von psychischen und sonstigen Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen, Schulungen und des Gefahrstoffmanagements. Der Einsatz moderner Technologien spielt bei ARGUMED eine zentrale Rolle, um die vorhandene Komplexität der Gesetzgebung durch passgenaue Lösungen für die jeweiligen Unternehmen zu reduzieren und deren Mitarbeiter vor vermeidbaren Gesundheitsrisiken zu schützen."ARGUMED setzt Maßstäbe für erstklassigen Service im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz, und wir freuen uns sehr darüber, auf dieser Basis gemeinsam den Markt zu revolutionieren," sagte Cherif Habib, CEO von Dialogue. "Diese Übernahme erlaubt es uns, Dialogue's führende Technologie aus der Telemedizin mit ARGUMED's Expertise im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu kombinieren und so Arbeitgeber dabei zu unterstützen, gesündere, sicherere und produktivere Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeiter zu schaffen.""Durch die Zusammenarbeit mit Dialogue können wir unsere Reichweite deutlich ausbauen und die Art, wie wir unsere Dienstleistungen und Produkte an unsere Kunden vermitteln, neu erfinden," so Maike Laska, Geschäftsführerin und Gründerin von ARGUMED. "Unsere Visionen sind perfekt aufeinander abgestimmt und wir freuen uns darauf, gemeinsam neue und innovative Ansätze zur Unterstützung von Arbeitgebern zu entwickeln.""Die führende Position im Bereich Gesundheitstechnologie, die wir in Kanada aufgebaut haben, wird bei der Expansion unserer Aktivitäten in Europa auch weiterhin eine zentrale Rolle spielen," so Dr. Philipp Dornbach, Dialogue's General Manager in Deutschland. "Die Integration des Dienstleistungsangebots von ARGUMED erhöht unsere Glaubwürdigkeit am Markt und erweitert unser Angebotsportfolio für bestehende und neue Kunden.""Invest in Bavaria heißt Dialogue mit dem europäischen Firmensitz in Bayern herzlich willkommen! Mit der Übernahme von ARGUMED hat Dialogue den Grundstein für Wachstum in Europa gelegt. Mögen beide Unternehmen von ihrer Zusammenarbeit profitieren! Wir freuen uns auf die Schaffung weiterer Arbeitsplätze," sagte Dr. Wolfgang Hübschle, Leiter Invest in Bavaria.Fakten:- Dialogue hat den gesamten Geschäftsbetrieb von ARGUMED erworben,einschließlich der Standorte München und Freiburg im Breisgau sowieder rund 50 Partnerschaften mit Kompetenzzentren in ganzDeutschland. Die Übernahme verschafft Dialogue Zugang zu einemneuen Geschäftsbereich und damit auch zu einem signifikanten Teildes $28 milliardenschweren EU-Marktes für Arbeitssicherheit undGesundheitsschutz.- ARGUMED wird unverändert bestehende und neue Kunden in denBereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz betreuen, währendDialogue die Technologie entwickeln wird, um das digitaleDienstleistungsangebot zu unterstützen und weiter auszubauen.- Gemeinsam mit Dialogue wird ARGUMED die Teams in den BereichenOperations, Vertrieb, Produkt und Technologie in Deutschland und inder Europäischen Union verstärken.- Die Transaktion wird eine Vielzahl an hochqualifiziertenArbeitsplätzen in Kanada und Deutschland schaffen. Über DialogueDialogue, der führende Anbieter für Telemedizin in Kanada, bietet Mitarbeitern über ihre Arbeitgeber Zugang zu einer digitalen Gesundheitsplattform, um so zufrieden, gesund und leistungsfähig zu bleiben. Gesundheitsspezialisten (u.a. medizinische Fachangestellte, Ärzte, Psychologen und Ernährungsberater) sind 24/7 per Klick am Mobiltelefon oder per Computer erreichbar und unterstützen Mitarbeiter darin, ihre Work-Life-Balance zu erhöhen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie dialogue.co, folgen Sie uns auf Twitter oder besuchen Sie unsere Facebook und LinkedIn Seiten.Über ARGUMEDARGUMED ist ein führender Anbieter für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz mit Standorten in Berlin, Freiburg im Breisgau und München. Das Unternehmen bietet ein weites Spektrum an Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Unternehmen aller Größen und Branchen an, die durch ihre Sicherheitsingenieure und Betriebsärzte erbracht werden. 