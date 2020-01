Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Wind am Kapitalmarkt dreht sich, so die Experten von MainFirst Asset Management.Value-Aktien (Substanzwerte), die im zurückliegenden Jahrzehnt vielfach verschmäht worden seien, könnten in naher Zukunft auf die Erfolgsspur zurückkehren, sage Olgerd Eichler, Lead Portfoliomanager des MainFirst Top European Ideas Fund (ISIN LU0308864965/ WKN A0MVL2) und MainFirst Germany Fund (ISIN LU0390221256/ WKN A0RAJN). Werthaltige Aktien würden nach seiner Einschätzung die Chance auf attraktive Renditen bei begrenztem Risiko bieten. Insbesondere unterbewertete, aber profitable Unternehmen mit erprobtem Geschäftsmodell seien interessant. Growth-Titel seien dagegen derzeit vom Markt überbewertet. ...

