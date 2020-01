Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Ganz oben bei den Käufen findet sich heute K+S. Dabei gibt es schlechte Nachrichten. Die Analysten der Bank of America haben K+S wieder in ihre Bewertung aufgenommen und ein vernichtendes Kursziel festgelegt. Bei den Verkäufen steht Varta im Fokus. Auch hier sorgt eine Analystenstudie für Unruhe. Die Commerzbank hat ihre skeptische Meinung noch einmal vertieft und das Kursziel deutlich gesenkt.