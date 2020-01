Zürich (ots) - Die Migros-Tochter Migrolino lanciert einen neuartigen Verkaufsautomaten. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Das Handelsformat «Pick-me 24/7» ist in einem Schiffscontainer untergebracht, funktioniert rund um die Uhr, bietet 400 Produkte und wird von zwei Roboterarmen im Hintergrund betrieben.



Aktuell steht ein erster Prototyp in Dietikon ZH. «Nach der Testphase, die noch bis Mai 2020 läuft, ist das Ziel ganz klar der landesweite Rollout», sagt Migrolino-Chef Markus Laenzlinger. Als Standorte für Pick-me kämen «zunächst kleinere Tankstellen, danach auch Wohngebiete» infrage. Denkbar sei zudem eine Hybridlösung, sagt Laenzlinger: «Pick-me wäre in diesem Fall tagsüber bedient und würde nachts als Automat laufen.»



