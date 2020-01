Mainz (ots) -Woche 06/20Freitag, 07.02.Bitte Zeitkorrektur beachten:23.20 Death in ParadiseDer Tote im Bus(vom 27.9.2019)0.15 Death in ParadiseTierische Rache(vom 27.9.2019)1.05 Death in ParadiseHot Spots(vom 27.9.2019)1.55 Death in ParadiseBittere Bohnen(vom 27.9.2019)2.50 Death in ParadiseGeheimnisvolle Tiefen - Teil 1(vom 4.10.2019)3.40 Death in ParadiseGeheimnisvolle Tiefen - Teil 2(vom 11.10.2019)4.30 Death in ParadiseSonne, Strand und Mord(vom 11.10.2019)5.20 Death in Paradise-6.10 Der letzte Trumpf(vom 11.10.2019)Woche 07/20Samstag, 08.02.Bitte Programmergänzung beachten:6.10 Frag den LeschUnsere Milchstraße: Die Entdeckung einer Galaxie(vom 30.1.2014)Deutschland 2014Mittwoch, 12.02.Bitte geänderte Folge beachten:5.20 Terra XpressDrohnenalarm und die geheimnisvolle Höhle(ZDF 9.12.2018)Deutschland 2018("Terra Xpress - Falsche Diamanten und der Pilot ohne Lizenz"entfällt).Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4499667