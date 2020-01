Verizon Media hat seine eigene Suchmaschine Onesearch an den Start gebracht. Der Fokus des neuen Suchangebots liegt auf dem Datenschutz. Verizon Media hat seine Suchmaschine Onesearch an den Start gebracht. Der derzeit für Desktop- und Mobilgeräte verfügbare Suchdienst soll das Thema Datenschutz sehr ernst nehmen und quasi nichts über die Suchenden speichern. Laut der offiziellen Ankündigung sollen demnächst Versionen für Märkte außerhalb von Nordamerika sowie Apps für Android und iOS erscheinen. So soll Onesearch den Datenschutz...

