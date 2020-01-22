Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 22.01.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 622 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DPEM ISIN: CA95942C1041 Ticker-Symbol: WR0 
Tradegate
22.01.20
10:20 Uhr
0,185 Euro
+0,011
+6,32 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
WESTERN RESOURCES CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WESTERN RESOURCES CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,150
0,200
16:48
0,169
0,186
16:46
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
WESTERN RESOURCES
WESTERN RESOURCES CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
WESTERN RESOURCES CORP0,185+6,32 %