Bonn/ Davos (ots) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist überzeugt, dass die Menschen in Europa hinter ihrem Green Deal stehen. "Die Menschen sind auf unserer Seite. Die Mehrheit hat kapiert, dass das, was mit dem Klima passiert, massive Auswirkungen auf ihr eigenes Leben hat", sagte von der Leyen im phoenix-Interview am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Es ist eher so, dass sie von der Politik verlangen: Handelt jetzt! Und von der Wirtschaft: Ändert euch!", so von der Leyen.



Auch in den Vereinigten Staaten gebe es eine klare Bewegung gegen den Klimawandel. "Natürlich weiß ich, dass nicht alle in den Vereinigten Staaten davon überzeugt sind", sagte die Kommissionspräsidentin. "Aber es gibt sehr viele Regionen, Städte und den gesamten Staat Kalifornien zum Beispiel, die ganz klar sagen: Sie halten sich an das Pariser Klimaabkommen. Das ist positiv. Denn dort passieren die positiven Entwicklungen, die wir dringend brauchen."



