Frankfurt (ots) - Der Wirtschaftswissenschaftler Peter Bofinger spricht von der manisch-depressiven Grundverfassung der Aktienbörsen. Es wird immer übertrieben - sowohl nach oben als auch nach unten. Der aktuelle Zustand lässt sich als massiv manisch bezeichnen. Obwohl sich die Zeichen aus der realen Welt auch negativ lesen lassen: Der Frieden in Nahost ist äußerst fragil, die Handelskonflikte sind keineswegs ausgestanden, was zu einer Abkühlung der Konjunktur führen kann. Was wird aus dem Brexit? Dazu kommt ein unberechenbarer US-Präsident. Doch all dies wird derzeit von den Akteuren an den Kapitalmärkten hartnäckig ignoriert.



