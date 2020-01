Gilbert, Arizona (ots/PRNewswire) - Unternehmen haben gemeinsame Ziele, Kulturen und Missionen, die sich auf die Verbesserung der Weltgesundheit konzentrierenIsagenix International, ein weltweit tätiges Gesundheits- und Wellnessunternehmen, das Ernährungs- und Lifestyle-Lösungen anbietet, hat die Übernahme von Zija International bekanntgegeben, einem gut etablierten und angesehenen Direktvertriebsunternehmen mit Sitz in Lehi im US-Bundesstaat Utah, das über ein starkes Angebot an qualitativ hochwertigen, pflanzlichen Produkten verfügt."Wir freuen uns, Zija in der Isagenix-Familie willkommen zu heißen", sagte Jim Coover, Mitbegründer und Vorsitzender von Isagenix. "Unsere Unternehmen teilen gemeinsame Kulturen und Ziele, und wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die diese Übernahme für alle Beteiligten haben wird.Wenn die Übergangsphase abgeschlossen ist, werden die Zija-Händler Teil der Isagenix-Familie, die mehr als 500.000 Mitglieder in weltweit 14 Märkten umfasst. Dieser Zuwachs wird zur Stärkung von Isagenix beitragen, indem dadurch der Mitarbeiter- und Kundenstamm erweitert, das Produktportfolio auf Pflanzenbasis verbessert und die globale Präsenz verstärkt wird."Dieser Schritt erfolgt sowohl für Zija als auch für Isagenix zu einem vielversprechenden Zeitpunkt", sagte Travis Ogden, Geschäftsführer von Isagenix. "Er bringt beiden Unternehmen große Synergien, und durch das Vereinen unserer Kräfte fallen unsere verbundenen Missionen zur Beeinflussung der Weltgesundheit stärker denn je aus.Um mehr über Isagenix zu erfahren, besuchen Sie den Newsroom des Unternehmens, oder folgen Sie ihm auf Facebook, Twitter und Instagram.Informationen zu Isagenix InternationalIsagenix wurde 2002 gegründet und bietet Systeme für Gewichtsverlust, Leistung, Vitalität und Wohlbefinden, Körperpflege und Schönheit sowie finanzielles Wohlbefinden. Mit einer halben Million Kunden weltweit und mehr als 100 Produkten, Packungen und Systemen teilt Isagenix seine Produkte und Lösungen über ein Netzwerk von unabhängigen Händlern in 14 Märkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter Isagenix.com.Informationen zu Zija InternationalZija hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, innovative Produkte zur Unterstützung des Wohlbefindens auf dem Höhepunkt zu formulieren. Jedes der Produkte von Zija dient einem bestimmten Zweck im Hinblick auf Gesundheit, Wellness und Schönheit. Weitere Informationen erhalten Sie unter zijainternational.com.PressekontaktMegan DeanDirector of Communications & Public RelationsMegan.Dean@IsagenixCorp.comDurchwahl: 480-927-3162Mobil: 480-220-6752 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080258/Isagenix_Logo.jpgOriginal-Content von: Isagenix International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140602/4499722