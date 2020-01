Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Am Mittwoch war es endlich soweit: der DAX markierte bei 13.640,06 ein neues Allzeithoch. Allerdings blieben weitere Aufschläge in der Folge aus, der DAX fiel deutlich zurück unter die 13.600er Marke. Möglicher Treiber sind eventuell die Sorgen schürenden Kommentare von US-Präsident Trump, ...

