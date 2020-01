ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat seine Rekordjagd auch am Mittwoch fortgesetzt. Die Angst vor einer Ausbreitung des in China aufgetretenen neuartigen Coronavirus, die am Dienstag noch die Börsen weltweit gebremst hatte, schien überwunden. Selbst die asiatischen Börsen zeigten sich deutlich erholt. In den USA kletterten die Kurse gleich zur Eröffnung am Mittwoch auf neue Allzeithochs.

Die rasche Rückkehr der Anleger an die Aktienmärkte wurde auch mit dem Niedrigzinsumfeld erklärt. Da anderswo kaum attraktive Renditen zu erzielen seien, hätten die Investoren kaum eine andere Wahl. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 10.895 Punkte. Seinen bisher höchsten Stand erreichte der Index im Verlauf bei 10.961 Punkten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 57,04 (zuvor: 68,56) Millionen Aktien.

Aktien der Großbank UBS, die am Vortag unter dem enttäuschenden Ausblick des Unternehmens gelitten hatten, erholten sich nun um 1,3 Prozent. Credit Suisse gaben hingegen um 1,1 Prozent nach. Lonza-Aktien profitierten erneut von den guten Geschäftszahlen, die der Pharmahersteller am Dienstag veröffentlicht hatte. Die Titel rückten um weitere 1,3 Prozent vor.

Unter den Nebenwerten verbesserten sich Zur Rose um 4,6 Prozent. Die Geschäftszahlen und der Ausblick der Versandapotheke hatten überzeugt. Lafargeholcim schlossen 1,4 Prozent niedriger. Die Analysten der UBS hatten zwar das Kursziel für die Aktie auf 51 von 48 Franken erhöht, die Einstufung "Neutral" jedoch beibehalten. Da Zement eine ungünstige CO2-Bilanz aufweise, könnte die Branche unter dem wachsenden Bewusstsein für das Thema Klimawandel leiden, argumentierten die Analysten. Zudem sei der Sektor im vergangenen Jahr gut gelaufen, so dass das Neubewertungspotenzial bei vielen Zementaktien ausgereizt sei.

January 22, 2020

