FRANKFURT (Dow Jones)--Der Tag hat zunächst gut begonnen. Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch im frühen Handel nach oben, der DAX notierte mit 13.640 Punkten auf Allzeithoch. Doch schon schnell wurde deutlich, dass zur Wochenmitte kein Kursfeuerwerk abgebrannt werden würde. Vielmehr wurden die Kurse - vor allem in der zweiten Reihe - dazu genutzt, auch mal Gewinne mitzunehmen. Zudem lieferte Daimler enttäuschende Unternehmenszahlen, Anleger setzten in Folge die Stuttgarter wie auch die Aktien der Wettbewerber und deren Zulieferer auf ihre Verkaufslisten. Damit war der Weg nach oben versperrt, der DAX schloss mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 13.516 Punkten.

"Der deutsche Aktienmarkt sollte langfristig weiter gut unterstützt sein", so Christoph Ohme, Fondsmanager für deutsche Aktien bei der DWS. Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld seien Aktien weiter eine sehr attraktive Anlageklasse, da es nur sehr wenig renditestarke Alternativen gebe.

Daimler mit Gewinndelle

Daimler standen mit einem überraschenden Gewinneinbruch unter Druck und verloren 2,1 Prozent. Das EBIT wird vom Unternehmen nun mit 5,6 Milliarden Euro beziffert, der Konsens lag bei etwa 6 Milliarden Euro. Die Gewinnwarnung wurde begründet mit zusätzlichen Kosten für die Restrukturierung und Ausgaben für behördliche und gerichtliche Verfahren sowie Maßnahmen bei Dieselfahrzeugen. BMW gaben um 0,6 Prozent nach und VW um 1,2 Prozent.

Gleich mehrere negative Analystenkommentare belasteten K+S, die Aktie schloss 8,2 Prozent tiefer bei 9,27 Euro. Die Analysten der Bank of America nannten ein Kursziel von 4,20 Euro, bis dahin halbierte sich der Kurs. Die Kollegen der Societe Generale schlossen eine Kapitalerhöhung nicht aus, was zudem verschreckte.

Bei S+T (plus 11,3 Prozent) verwiesen die Analysten von Hauck & Aufhäuser auf die gute Unternehmensprognose für 2020 und die Hochstufung der mittelfristigen Ziele. Bei Varta (minus 6,7 Prozent) wurde nun auch Commerzbank-Analyst Stephan Klepp vorsichtiger und senkte die Einstufung auf "Reduce". Der Wettbewerb laste auf der Marge des Unternehmens, damit seien auch die hohen Multiples nicht mehr gerechtfertigt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 73,1 (Vortag: 64,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,52 (Vortag: 2,83) Milliarden Euro. Es gab zwölf Kursgewinner und 18 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.515,75 -0,30% +2,01% DAX-Future 13.505,50 -0,30% +2,88% XDAX 13.509,76 -0,18% +2,86% MDAX 28.754,12 -0,05% +1,56% TecDAX 3.179,83 +0,30% +5,47% SDAX 12.556,09 +0,18% +0,35% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,34% +24 ===

