Die UniDevice AG, eine neue Emittentin am KMU-Anleihen-Markt, setzt ihren Wachstumskurs gemäß vorläufiger Zahlen im Jahr 2019 fort und steigert ihren Umsatz von 317,31 Mio. Euro um 13% auf 358,3 Mio. Euro. Das EBITDA des Smartphone-Brokers liegt demnach bei 3,77 Mio. Euro (+102%), das EBIT bei 3,75 Mio. Euro (+102%) und der Gewinn bei 2,20 Mio. Euro (+122%).

UniDevice hat sich als erstes Unternehmen in Deutschland auf das internationale B2B-Brokerage von Kommunikations- und Unterhaltungselektronik spezialisiert. In 2020 soll der Umsatz laut Unternehmen auf mindestens 420 Mio. Euro steigen. Entsprechend soll das EBIT auf mindestens 4,8 Mio. Euro in 2020 gesteigert werden.

Hinweis: Der vollständige Jahresabschluss 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...