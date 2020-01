HZ59H8 - empfohlen bei 98 Cent vor nicht mal einer Woche, Kurs jetzt am Abend 2,56 Euro Geldkurs. Das Monster auf Wirecard made by Feingold Research hat einen Namen. Und wirft jetzt 150% Gewinn ab seit Empfehlung. Hier nochmal zum Nachlesen. In unserem Börsenbrief haben wir eben für unsere Abonnenten ein neues Monster gefunden. Anderer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...