Bereits gestern schrieb ich hier auf sharedeals.de einen Artikel über die Aktie von Novavax, die aufgrund des in China beziehungsweise Asien grassierenden Coronavirus durch die Decke ging.

Ein weiterer, gestern noch bewusst von mir nicht erwähnter solcher Zock, war auch die Aktie von NanoViricides (WKN: A2PSNF). Heute nun möchte ich jedoch einen kleinen Artikel über diese Aktie schreiben, um Euch aufzuzeigen, wo die Gefahren bei diesen Aktien lagen und auch weiterhin liegen. Denn auch bei Novavax haben sich inzwischen meine gestern geäußerten Bedenken inzwischen leider schon bestätigt.

Zunächst einmal ist es natürlich für jeden Aktionär schön, wenn eine Aktie, in die er investiert hat, um mehr als +100% oder sogar um mehr als +200% zulegen kann. Allerdings wird man solche Kurssteigerungen immer nur bei spekulativen Aktien sehen, bei DAX-Titeln ist so etwas nahezu ausgeschlossen. Wie also kam es zu den exorbitant hohen Kursgewinnen in den Aktien von Novavax oder NanoViricides?

Novavax und NanoViricides waren Pleitekandidaten!

Nun, der Börsenwert von Novavax liegt aktuell bei knapp 230 Mio. US-Dollar und der Börsenwert von NanoViricides bei etwa 36,5 Mio. US-Dollar. Die Geschäftszahlen von Novavax habe ich gestern bereits thematisiert, die Geschäftszahlen von NanoViricides sehen noch grausamer aus. So verfügte die Gesellschaft per Ende September 2019 noch über knapp 875.000 US-Dollar Cash sowie insgesamt Assets im Gesamtwert von knapp 11,8 Millionen US-Dollar.

Der größte Teil dieser Assets bestand dabei aus Immobilien, die in der Bilanz mit über ...

