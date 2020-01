Der Adecco-Index, in dem die Attraktivität von Städten und Ländern für Top-Talente gemessen wird, sieht New York und die Schweiz ganz vorn. Berlin findet sich in dem Ranking hinter Düsseldorf. Im Rahmen des aktuell in Davos stattfindenden Weltwirtschaftsforums hat die Beratungsagentur Adecco die 2020er-Ausgabe ihres sogenannten Global-Talent-Competitiveness-Index vorgestellt. In dem Index werden Städte und Länder weltweit nach ihrer Anziehungskraft für Talente bewertet. Dem Ranking zufolge sind New York bei den Metropolen und die Schweiz bei den Ländern am attraktivsten für Top-Talent...

Den vollständigen Artikel lesen ...