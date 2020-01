Das Joint Venture konzentriert sich auf die nächste Generation von Car-Net in den USA



AUBURN HILLS, Mich., und SAN JOSE, Kalifornien, Jan. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volkswagen Group of America und Aeris, ein Technologieführer im Bereich Internet der Dinge (IoT), haben heute die Gründung von Ventic LLC bekannt gegeben. Hierbei handelt es sich um ein Joint Venture, welches das Ergebnis eines langfristigen Engagements von Volkswagen und Aeris in der Entwicklung und dem Betrieb von Technologien für vernetzte Fahrzeugplattformen ist. Ventic befindet sich im gemeinsamen Besitz, wobei 51 Prozent auf Volkswagen und 49 Prozent auf Aeris entfallen. Das Unternehmen wird sich auf Fahrzeuge von Volkswagen in Nordamerika konzentrieren, beginnend mit der Einführung der nächsten Generation von Car-Net in den meisten Fahrzeugen des Modelljahrs 2020.

Ventic bietet einen äußerst benutzerspezifischen Ansatz für die speziellen Anforderungen von Volkswagen. Dadurch kann Volkswagen sein Programm für vernetzte Fahrzeuge auf einer einzigen Plattform verwalten. Dabei hat das Unternehmen nach wie vor die Möglichkeit, Lösungen je nach Region oder Fahrzeugmodell zu entwickeln.

"Volkswagen setzt auf Technologien für vernetzte Fahrzeuge, denn wir sehen eine Zukunft, in der alle Autos zu jeder Zeit voll vernetzt sind", so Abdallah Shanti, Global CIO, Volkswagen Brand und Vorstandsmitglied, Ventic LLC. "Unsere Konnektivitätsplattform geht über Remote-Services, Fahrzeugsicherheit und Sicherheit im Allgemeinen hinaus. Diese Plattform ist von Grund auf flexibel, was neue Geschäftsmodelle durch Integration von Drittanbietern ermöglicht. Sie ist die Grundlage für die Kommunikation bei der Verkehrsvernetzung. Darüber hinaus wird diese Plattform unseren Kunden mit ausgezeichneten und nützlichen Funktionen dienen und stellt ein Tor zu anderen digitalen Ökosystemen dar."

Die wichtigsten Vorteile der Plattform von Ventic lassen sich in drei Hauptkategorien zusammenfassen:

Flexibilität und Geschwindigkeit des Service. Die moderne, auf Microservices basierende Plattformarchitektur bietet eine schnelle und flexible Einführung neuer Services. Diese laufen parallel zur Entwicklung einer neuen Anwendung auf einem kompatiblen Smartphone. Die Plattformarchitektur bietet auch die Möglichkeit zur dynamischen Regeländerung, wie beispielsweise den Zugang. Dies stärkt die Position von Volkswagen im Bereich Shared Mobility.



Die moderne, auf Microservices basierende Plattformarchitektur bietet eine schnelle und flexible Einführung neuer Services. Diese laufen parallel zur Entwicklung einer neuen Anwendung auf einem kompatiblen Smartphone. Die Plattformarchitektur bietet auch die Möglichkeit zur dynamischen Regeländerung, wie beispielsweise den Zugang. Dies stärkt die Position von Volkswagen im Bereich Shared Mobility. Betriebliche Effizienz. Die Plattformarchitektur unterstützt die Mobilität über Cloud-Plattformen hinweg mit integrierter Systemüberwachung und betrieblichen KPIs, je nach Geschäftsanforderungen und geografischen Beschränkungen.



Die Plattformarchitektur unterstützt die Mobilität über Cloud-Plattformen hinweg mit integrierter Systemüberwachung und betrieblichen KPIs, je nach Geschäftsanforderungen und geografischen Beschränkungen. Kundenerfahrung. Die Plattform von Ventic verbessert Reaktionszeiten deutlich: Dank einer Architektur für die Servicebereitstellung, die ein End-to-End-System von drahtloser Verbindung zu Telematikanwendungen optimiert und gleichzeitig die wichtigsten Probleme im Zusammenhang mit dem Energiemanagement der Hardware angeht.

"Das vernetzte Fahrzeug steht im Zentrum der bahnbrechenden Trends unserer Branche: autonom, elektrisch, gemeinsam genutzt", so Raj Kanaya, General Manager von Automotive und Chief Marketing Officer, Aeris, und Vorstandsmitglied von Ventic LLC. "Wir freuen uns auf unseren gemeinsamen Weg mit Volkswagen durch Ventic."

Über Volkswagen

Volkswagen of America, Inc. wurde 1955 gegründet und ist eine Betriebseinheit von Volkswagen Group of America und eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG mit Sitz in Herndon, Virginia. Zu den Geschäftsaktivitäten von Volkswagen in den USA zählen Forschung und Entwicklung, Teile- und Fahrzeugverarbeitung, Ersatzteillager, Vertriebs-, Marketing- und Servicebüros, Finanzdienstleistungszentren und seine hochmoderne Produktionsstätte in Chattanooga, Tennessee. Der Volkswagen Konzern ist einer der weltweit größten Hersteller von Personenkraftwagen und Europas größter Automobilhersteller. Volkswagen verkauft seine Modelle Arteon, Atlas, Golf, Golf GTI, Jetta, Jetta GLI, Passat und Tiguan über mehr als 600 unabhängige US-Händler. Weitere Informationen zu Volkswagen finden Sie online unter www.vw.com oder media.vw.com.

Über Aeris

Aeris ist Pionier und Marktführer im Bereich Internet der Dinge und hat nachweislich Unternehmen bei der Wertschöpfung durch vernetzte Technologien geholfen. Wir sind bestrebt, die Unternehmensleistung grundlegend zu verbessern, indem wir Kosten drastisch senken, Markteinführungszeiten verkürzen und neue Einnahmequellen erschließen. Das Aeris Fusion IoT Network und die Aeris Mobility Suite wurden von vorneherein für IoT-Anwendungen entwickelt und umfassend getestet. Von globaler Konnektivität bis hin zu Anwendungsdiensten umfassen sie die ganze Bandbreite an IoT-Technologien. Unter www.aeris.com finden Sie Inspiration für neue Geschäftsmodelle und erfahren, wie Sie die revolutionären Vorteile des Internets der Dinge nutzen können.

"Car-Net", "Volkswagen" und das Volkswagen Logo sind eingetragene Marken der Volkswagen AG.

Pressekontakt

Mark Gillies

703-364-7104

mark.gillies@vw.com

Jessica Anderson

703-364-7919

jessica.anderson@vw.com

Jennifer Spoerri

Gallagher PR

415-577-0171

jennifer@gallagherpr.com

Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter

media.vw.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d52d14a8-1acf-4f52-9985-dfae38c8ef83/de