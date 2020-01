Henry Schein - der Medizinkonzern steht kurz vor dem Breakout!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Henry Schein Inc. ist einer der größten Spezialversender von medizinischen Produkten. Vertrieben werden dentale und medizinische Verbrauchsmaterialien, Medikamente, Impfstoffe, Geräte und Einrichtung sowie Software-Lösungen. Außerdem ist das Unternehmen in der Veterinärmedizin tätig und bietet auch in diesem Bereich Produkte für die Praxisausstattung, Medikamente und Futtermitteln an. Zu den Kunden zählen Zahnarztpraxen, Ärzte, Krankenhäuser, Universitäten, Labore, institutionelle Einrichtungen, Regierungsbehörden oder Tierärzte. 2019 hatte die Aktie mit der Bodenbildung zu kämpfen, nun hellt sich das Bild aber zunehmend auf.Die Aktie notiert über den exponentiell gleitenden Durschnitten EMA 50 und EMA 20. Der Ausbruch über 71 USD könnte kurz bevor stehen. Wenn die Aktie noch 1-2 Tage seitlich korrigieren würde, und erst dann der Breakout erfolgt, bekämen wir ein attraktives Setup. Danach könnte Henry Schein dynamisch nach oben laufen.Für einen Long-Einstieg sollte der Breakout über 71 USD abgewartet werden. Intraday ist hier auf Setups zu achten. Den Stopp könnten aggressivere Trader nach dem Ausbruch unter der Breakoutkerze platzieren, für defensivere Trader würde sich der Bereich unter dem letzten Tief bei 65,50 USD anbieten.Meine Meinung zu Henry Schein ist bullisch