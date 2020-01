Der Hedgefonds-Gründer Ray Dalio rät Anlegern, 2020 ihre Beobachterpositionen zu verlassen und in die Märkte einzusteigen.? Dalio warnt vor zu viel Cash in den Märkten? Anleger sollten investieren? Kritik an Bitcoin - Gold als PräferenzRay Dalio ist einer der bekanntesten Investoren unserer Zeit. Der Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates glaubt weiter daran, dass die Börsen noch Potenzial haben - Bitcoins sollten sich Anleger aber nicht ins Depot legen, so der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...