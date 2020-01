FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Dax-Rekord:



"Ungewöhnlich lange elf Jahre dauert der Aufschwung am Aktienmarkt schon, und der am Mittwoch aufgestellte Dax-Rekord muss noch nicht sein Ende sein. Die niedrigen Zinsen veranlassen viele Leute vernünftigerweise dazu, ihr Geld (...) in Immobilien, Gold und Aktien anzulegen. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank wirkt also preistreibend über viele Anlageklassen hinweg, die nicht direkt von Zinsen abhängig sind. Damit muss man sich an neue Preisrelationen gewöhnen. Üblich war früher, dass Käufer für eine Immobilie etwa das Siebzehnfache der Jahresmiete zahlen mussten. Heute sind Preise von mehr als dem Zwanzigfachen normal (...). Die Erfahrung lehrt: (...) Bleibt die Börse (...) von der breiten Öffentlichkeit wenig und eher skeptisch beachtet, kann der Aufschwung am deutschen Aktienmarkt noch eine Weile weitergehen."/al/DP/he