Mit ihren kreativen Würzmischungen hatten die drei Just-Spices-Gründer Florian Falk, Ole Strohschnieder und Bela Seebach einen rasanten Start hingelegt. Für die nächsten Meilenschritte suchten die Würzexperten 2015 einen zuverlässigen Verpackungslieferanten, der hohen Designansprüchen gerecht werden und große Produktmengen zuverlässig liefern konnte. Fündig wurde Just Spices bei Sonoco Europe - und diese liefern heute Kartondosen in mehr als 260 unterschiedlichen Designs. Ob Pasta Allrounder, ein Guacamole-Gewürz oder Cherry Kiss für Desserts und Müsli: Im Sortiment von Just Spices wird vom Kochanfänger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...